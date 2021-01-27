Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın fiyatı 439 lira

Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı 439 lira seviyesine geriledi. Altın fiyatları son durum şöyle:

ALTIN FİYATLARI 27 OCAK

İstanbul Kapalıçarşı'da 439,50 liradan alınan gram altın 439,70 liradan, 2 bin 896 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 917 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) altın 2 bin 850 liradan, bin 415 liradan alınan yarım altın bin 425 liradan ve 708 liradan alınan çeyrek altın 713 liradan satıldı.

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ALTIN PANİK HAVASININ KURBANI OLDU

“Kıymetli madenler 2021 yılı beklentileri” başlıklı raporda, düşük faiz, bol likidite ortamının sürecek olmasının yanı sıra küresel ekonomide yaşanacak hızlı toparlanmanın emtiaya/değerli madenlere olan talebi arttıracağına dikkat çekildi.

Raporda, “Pandeminin başlamasıyla birlikte altın güvenli liman olma özelliğiyle öne çıkarken, sonrasında oluşan panik havasının kurbanı oldu” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Panik halindeki piyasa nakde geçme arzusundan sarı maden de payına düşeni aldı. Fakat bu paniği ortadan kaldıran hamleler, çok geçmeden hükümet ve merkez bankalarından geldi.

“Hükümetler mali teşviklerle, Merkez Bankaları genişlemeci politikalarla piyasaları destekledi. Toplamda 20 trilyon doları bulan desteklerin etkisiyle piyasalar hızla toparlandı.

“Pandemi karamsarlığından kaçınmak isteyen yatırımcıların altına olan desteği ile sarı maden 2,075 dolar/onsla tarihi zirveyi kaydetti.

“Ancak; yılsonu yaklaşırken pandemiyi bitirecek olan aşıların beklendiğinden hızlı ve olumlu sonuç vermesi, hisse senedi piyasalarına coşku, altın fiyatına sert satış getirdi.

“Aşılama ile salgının önleneceğine dair umutlar her geçen gün artmasına rağmen, küresel ekonomide toparlanmanın zaman alacağı yönündeki beklentilerle altın yatırımcısının da pozisyonlarından vazgeçmek yerine artırarak tutmasına neden oldu.

“Bu beklentilerin de etkisiyle altın, 2020 yılını yüzde 25 kazançla tamamlamayarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.”