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Altın fiyatlarında sert düşüş… İşte nedeni!

Artan ABD tahvil faizleri ve toparlanan dolar endeksi nedeniyle altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Altının ons fiyatı bin 850 dolar seviyesinin altına inerken gram altın 438 lira oldu.

Güncellenme: 00:04, 09/01/2021
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında sert düşüş… İşte nedeni!

Altın fiyatları ABD’de Demokrat Parti’nin Senato’da çoğunluğu ele geçirmesiyle oluşan harcamaların artacağı beklentisiyle yükselen Hazine tahvil getirilerine paralel olarak gerileyişini sürdürüyor.

Açılış saatinde 1.914 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde  en yüksek bin 918 seviyesine çıktı. Bin 828 dolar seviyesine kadar gerileyen altının fiyatı daha sonra bin 848 dolar seviyesine çıktı. Açılışa göre yüzde 3.5'luk bir değer kaybına uğrayan ons altına bağlı olarak yurt içinde gram altının fiyatı 438 dolar seviyesine indi.

A1 FX Araştırma Müdürü Eren Can Umut, konuyla ilgili olarak “Ons altın tarafında sert hareketler yaşanıyor. Bu fiyatlamanın piyasalara düşen kesin bir nedeni yok. Hareketi daha çok teknik olarak yorumluyoruz. Bu noktada dolar endeksinde bir miktar toparlanmanın yaşanması da altın  fiyatlarında oluşan geri çekilmenin nedenleri arasında gösterilebilir. Özellikle ABD'de Senato seçimlerinin oluşturduğu belirsizliğin ortadan  kalması ile beklentilerin gerçekleşmiş olması nedeniyle dolar endeksinde bir miktar artış kaydedilmiş olabilir. Fiyatların  yükselen trendine geri dönememesi satış baskısının artmasını  beraberinde getirebilir” değerlendirmesini yaptı.

“DEMOKRATLARIN GALİBİYETİ ALTINA YARAMADI”

Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan kıymetli madenler raporunda ise altın fiyatlarıyla ilgili şu değerlendirme yer altı. “ABD seçimlerinde demokratların son eyaleti de almalarının ardından  mutlak bir demokrat zaferi gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda önceki gün Trump destekçilerin senato binasını basmasının ardından olay kısa süre içerisinde kontrol alınmıştı. Piyasaların ise bu olaya tepkisi kısıtlı olurken altının ise yoluna durmaksızın satıcılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Diğer taraftan Kripto para piyasasındaki coşku devam ederken, Bitcoin'in altından rol çaldığı ise piyasalarda tartışılan bir konu  haline gelmiş durumda.”

BİTCOİN'DE YENİ REKOR

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin 41 bin dolar seviyesini aşarak yeni rekor seviyesini gördü. 2021 yılının ilk haftasında yaklaşık yüzde 40 değer kazanan Bitcoin'in yükselişinin arkasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisi olduğu öne sürülüyor.

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