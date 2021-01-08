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Altın fiyatlarında son durum: 8 Ocak gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında dalgalanma bugün de devam etti. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı saat 09.45 itibariyle 449 liradan alıcı buluyor. Gram altın, 7 Ocak Perşembe gününü 452 lira kapatmıştı.

Güncellenme: 10:00, 08/01/2021
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum: 8 Ocak gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Birikimlerini altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu ve geleceği merak ediliyor. Bu hafta içinde altının ons fiyatının da yükselmesiyle yaklaşık 10 lira değer kazanan gram altın, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmesi sonrasında kazanımlarını terk etmiş ve uzun süre sonra 450 liranın altına düşmüştü.

Uzmanlar, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmeye devam edeceği görüşünde. Her ne kadar altının ons fiyatı yükselme eğiliminde olsa da ülkemizde gram altının daha da düşeceği beklentisi mevcut.

Türkiye'de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 726.80

Satış: 736.20

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.453.60 Lira

Satış: 1.472.80 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.888.80

Satış: 2.924,60

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.902.70 Lira

Satış: 2.934.40 Lira

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Yayınlanma Tarihi:09:45,