Altın fiyatlarında son durum! Gram altın düşüyor

Gümüş fiyatında yaşanan ralliden de destek alan altın fiyatının 1900 dolar/ons seviyesine doğru yukarı hareketini devam ettireceği beklentisinin sürdüğüne işaret ediliyor.

Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin gösterdikleri direnişe rağmen yeni corona virüsü yardım paketinin Kongre’den geçeceği umutları, global seviyede corona virüsü vakalarının artmaya devam etmesinin yarattığı endişe altın fiyatlarına destek vermeyi sürdürüyor.

1880 SEVİYESİ ZOR

Spot altın fiyatı 1866,85 dolar/ons ,seviyesini gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 1,3 artışla 1865,73 dolar/ons seviyesinde.

Ancak analistler cuma günü vadeli kontratlarda açık pozisyon sayısının azaltığına dikkat çekiyorlar ve yukarı hareketin 1.880 dolar/ons seviyesinin aşmakta zorlanacağını savunuyorlar.

100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1880 dolar/ons seviyesinin aşılamaması halinde yeniden 1.840 dolar/ons seviyesine geri çekilme yaşanması bekleniyor.

İş Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde 1876 dolar seviyesindeki 100 günlük ortalamanın en önemli direnç noktası konumunda olduğu belirtilirken, 1850 seviyelerinde kesişen 50 ve 200 günlük ortalamaların ise önemli destek noktaları olacağı ifade edildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 431 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 431,20 liradan, 2 bin 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 861 liradan, 393 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 397 liradan, 2 bin 776 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 796 liradan, bin 338 liradan alınan Yarım Ziynet bin 398 liradan ve 694 liradan alınan Çeyrek Ziynet 699 liradan satılıyor.