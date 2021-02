Altın fiyatlarında son durum: Gram altın fiyatı 404 liraya geriledi

Birikimlerini altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu ve geleceği merak ediliyor. Piyasalardan edinilen son verilere göre, çeyrek altın fiyatı 656 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 17 ŞUBAT

Çeyrek altın: 656 Lira

Yarım altın: bin 312 Lira

Gram altın: 404 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 685 Lira

“ALTIN ONS BAZINDA MART AYINDA PRİM YAPABİLİR”

Altının fiyatını belirleyen iki faktör olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, “Bir tanesi dolar fiyatı bir tanesi de Ons fiyatı. Şu an ons fiyatı 1860 civarında. En yüksek gördüğü değerin oldukça aşağısında. Dolardan faiz artırımlarıyla aşağıya geldiği için altında değer kaybı oluştu. Şu an için vatandaşın altın alabileceği yönünde söylemler var. Amerika’daki parasal genişleme devam ederse altının Ons fiyatı da yükselebilir. Yaptığımız değerlendirmelere göre altının Ons bazında Mart ayında biraz prim yapabileceğini düşünüyorum. Şu an gram altın 440 lira, çeyrek 730 lira, yarım 1460 lira, Ata ise 2990 lira civarında seyrediyor. Vatandaş altın almaya geldiğinde genelde gram altına yöneliyor” şeklinde konuştu.