Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı 514 lira

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor.

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS

Çeyrek altın: 847 Lira

Yarım altın: bin 693 Lira

Gram altın: 514 Lira

Cumhuriyet altını: 3 bin 375 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dört buçuk ayın en yüksek düzeyinden hafif gerilese de 1,900 doların üzerinde tutundu.

Petrol fiyatları, Hindistan’daki talebin azalacağı ve İran’ın petrol arzını artırabileceğine ilişkin endişelerle hafif geri çekilse de, özellikle ABD ve Avrupa’da yaz döneminde talep artışı yaşanacağına ilişkin iyimserliğin desteğiyle, hafta boyunca işlem gördüğü dar bantta yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

– Brent petrol yüzde 0.36 düşüşle 68.44 dolar,

– Batı Teksas yüzde 0.27 düşüşle 65.68 dolar,

– altın yüzde 0.26 artışla 1,901.66 dolar,

– gümüş yüzde 0.18 artışla 27.74 dolar,

– bakır yüzde 0.23 artışla 9,956.00 dolar,

– platin yüzde 0.17 artışla 1,197.38 dolar,

– paladyum yüzde 0.85 artışla 2,765.64 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 517 liraya, çeyrek altın 851 liraya, Cumhuriyet altını da 3,395 liraya yükseldi.

Ons altının Çarşamba günü 1912 dolar düzeyine doğru yükselişin ardından 1900 dolar düzeyinin altına doğru “sınırlı da olsa” düştüğüne işaret edilerek, “Bu sabah düne göre biraz zayıf, ama 1900 dolar sınırına yakın yerlerde görülüyor. ABD ekonomisinin hızlı toparlanacağına dair beklentiler, ABD’de ülkenin yarısının en az bir doz aşı olması ve günlük ortalama vaka sayılarının 25 binin altına düşmesi, dün ABD borsalarında risk iştahını destekledi. Bu durum, altını baskıladığı için bir miktar kar satışı görülüyor. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve dolardaki yatay görünüm, ons altının satışlarda sınırlı kalmasını destekliyor” denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

“Brent petrol son üç gündür 68 dolar bölgesinde yatay ve temkinli seyrediyor. Petrol fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme bulunuyor.

“İlki, Viyana’da yapılan İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeler, anlaşmadan nihai bir karar çıkması için görüşmelerin hız kazandığı ifade edilirken, İran’dan gelecek fazla üretim, petrol fiyatlarını tedirgin ediyor.

“Bir diğer konu, gelecek hafta 1 Haziran günü yapılacak OPEC yıllık resmi toplantısı olacak. Bu toplantıda, salgın etkisiyle talepte son durum, İran’dan ekstra üretimin gelecek olması gibi konular ele alınacaktır.

“Bu nedenle petrol fiyatları bekleyişte ve bu gelişmeler, ilerleyen günlerde fiyatlarda oynaklığa neden olabilir.”