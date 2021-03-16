Altın fiyatlarında toparlanma sürüyor

Yatırımcıların, artan devlet yardımlarının enflasyona etkilerine ilişkin veriler üzerine odaklandığı emtia piyasalarında, altının spot ons fiyatı 1,737 dolara kadar yükseldi.

İç piyasada, gram altın 421 lira, çeyrek altın 698 lira, Cumhuriyet altını da 2,772 liradan satıldı.

Gedik Yatırım’ın bülteninde, ons altının, Çarşamba günü düzenlenecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde 1700 doların üzerindeki gelişmesini koruduğuna işaret edilerek, “Doların ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesi, altını destekliyor. Fed’in yarın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları önemli olacaktır. Piyasa, ekonomik projeksiyonlarda yukarı yönlü revizyon beklerken, tahvil faiziyle ilgili Fed’in piyasayı nasıl ikna edeceği de merak konusu. Dolayısıyla yarın akşam piyasaların genelinde bir oynaklık izlenebilir” denildi.

Diğer yatırım şirketlerinin altın fiyatları konusundaki değerlendirmesi ise şöyle:

ŞEKER FX: Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1738 üzerinde tutunması 1744 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1728 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1718 seviyesi test edilebilir.

MEKSA YATIRIM: XAU – USD Tepki alımları devam ediyor. İlk destekler 1.1730-1.721 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 1.708-1.700 ve 1.690-1.677 seviyeleri olarak görülüyor. İlk dirençler 1.740 ve 1.750 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için 1.750 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde son dönemde belirmeye başlayan çıkış formasyonlarından “alçalan takoz” formasyonu işlerlik kazanabilir. Sonraki dirençler 1.767 ve 1.785 seviyelerinde. Tepki yükselişi gücünü koruyor.

YATIRIM FİNANSMAN: 1675 – 1690’dna kuvvet alan ons altın, rekor bölgeden gerileyen ABD faizlerinden aldığı destekle yeniden yükselişte ve 1735 direncinin üzerini test ediyor. 1765’i long pozisyonlarda önemli bir direnç ve hedef olarak takip ediyoruz. Nisan vade ons altındaki long pozisyon önerimiz ise devam ediyor. Piyasanın bugünkü konjonktürüne göre Fed öncesinde long pozisyonda kar realizasyonu düşünebiliriz.

AHLATÇI YATIRIM: Fed yetkililerinin Çarşamba günü faiz kararı sonrası yapacakları açıklamalar önemini koruyor. Toplantıda enflasyon beklentilerine dair yapılacak açıklamalar piyasa tarafından yakından takip edilirken tahvil piyasasında yaşanabilecek fiyat hareketlilikleri Ons Altın üzerinde baskı oluşturuyor. Fed’in olası varlık alımlarını artırmasına yönelik beklentilerle Ons Altın’da yükseliş yaşanırken dolar endeksinin tekrardan 92 seviyesi civarında hareket etmesi yükselişin hız kazanmasını engelliyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 $ seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor. Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1750 ve 1765 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1720 ve 1700 destek seviyeleri önemini koruyor.

IŞIK MENKUL: ABD tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilme ve dolar endeksinde pozitif yönlü hareketler gördüğümüz haftanın ilk işlem gününde, Ons Altın’da kısmen yukarı yönlü fiyatlamalar gözlemlendi. Günü 1731 seviyesinden pozitif kapatan kıymetli metal, yeni güne de bir miktar alıcılı başladı ve şuan için 1734 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1747, 1764, 1769, 1775, 1784 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Öbür taraftan, satıcılı işlemlerin görülmesi durumunda ise 1727, 1720, 1712, 1706 ve 1698 ilk etapta destek olarak izlenecektir.

İNTEGRAL YATIRIM: 1700 üzerine tutunan ons altın 1740 direncine yaklaşıyor. Daha önce gerçekleştirdiği denemelerde bu seviyeyi aşmakta zorlanan ons altında bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1740 yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 22 günlük ortalama olan 1749 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. Aşağıda 1700 seviyesi destek olarak takip ediliyor.