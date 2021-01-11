Altın fiyatlarında yeni hafta nasıl başladı? Çeyrek altın 700 liraya yaklaştı

Aynı şekilde gram altının düşüşü de sürüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı 437 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatının yükselmesiyle birlikte ülkemizde artan gram altın fiyatları, ABD Senato seçiminin tamamlanması ile birlikte tekrardan düşüşe geçmişti. Ayrıca Türk Lirası'nın son zamanlarda dolar karşısında değer kazanması da altın fiyatlarındaki düşüşün bir diğer sebebi olarak gösteriliyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 707.80

Satış: 717.70

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.415.70 Lira

Satış: 1.435.90 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.812.70

Satış: 2.844,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.827.70 Lira

Satış: 2.860.90 Lira

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