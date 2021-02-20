Altın ticaretinin geleceğine hazine yön verecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı. En fazla 5 kilogram ağırlığında standart dışı işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesini mümkün kılan düzenleme kaldırıldı. Yayınlanan kararın 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan söz konusu uygulamada, ihtiyaç duyulması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenleme yapılabilecek. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bakanlık, aldığı yetki doğrultusunda altın ihracat ve ithalatını doğrudan etkileyecek kararlar alabilecek.

Çalışmayan sistemin iptal edildiğini ifade eden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, ileriye yönelik bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

BORSA ÜYELERİNE YETKİ

Standart dışı altın ithalatının önünün açıldığını anlatan Kamar, düzenlemeye Altın Borsası üyelerinin ticaret yapabilir kısmının eklendiğini dile getirdi. Şu anda sektörü doğrudan etkileyen bir karar olmadığını belirten Kamar, Bakanlığın aldığı yetki ile alacağı kararları bekleyeceklerini söyledi.

Yapılan son düzenlemeyi değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de, yapılan düzenleme ile gümrük tarafındaki belirsizliklerin giderildiğini, gelecekte ihracat için faydalı olabileceğini ifade etti.

HEDEF KAYIT ALTINA ALMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetki, finans piyasalarında da yakından takip ediliyor. Uluslararası finans uzmanı Dr. Murat Kubilay, 5 kilogram altın izninin Berat Albayrak dönemine ait olduğunu hatırlattı. Kubilay, “Şimdi Türkiye'nin kronik cari açık bileşeni olan işlenmemiş kıymetli madeni kayıt altına almayı ve nihai ürün yerine ucuz ham madde olarak getirmeyi hedefliyor olmalılar. Yerinde bir karar olmuş” dedi.