Altın yarışında zirve Türkiye’nin

Altın fiyatları geçen yıl önemli para birimleri karşısında değer kazandı ancak TL'deki hızlı erime Türk yatırımcısına rekor getirdi. Dünya Altın Konseyi'nin 2021 Altın Görünüm Raporu'na göre altının ons fiyatının TL karşısındaki değeri 2020'de yüzde 55.6 arttı. Rus Rublesi yüzde 48.4 ile ikinci sırayı, Güney Afrika Randı yüzde 30.9 ile üçüncü sırayı aldı. Gram altının TL karşılığı ons altınla hesaplanıyor. 1 ons altın standart olarak 31.10 grama eşdeğer. Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gram satış fiyatı ise geçen yıl yüzde 55.9 değer kazandı.