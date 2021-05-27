Altına talep bıçak gibi kesildi: Rekordan dibe döndü

Altın fiyatlarında son dönemdeki yükseliş dikkat çekerken, Türkiye'de altın talebi nisan ve mayıs ayında bıçak gibi kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü 2021 yılı verilerine göre, mart ayında 5 milyon 331 bin adetle rekor seviyelere yaklaşan altın üretimi, nisanda 12 bin adede geriledi.

Martta 3 milyon 318 bin adetle yine rekor seviyelere yaklaşan çeyrek altın üretimi de nisanda 8 bine düştü.

Martta 18 ton 166 kg ile tüm zamanların rekorunu kıran Darphane'nin toplam üretimi, nisanda 45 kg ile rekor düşük seviyelere yaklaştı.

2020’DE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

2020 yılında Darphane'nin altın üretimi 98,4 tonla, 2013 yılına ait 98,8 tonluk rekora yaklaşmıştı. 2019'da rakam 39,9 tondu.

Türkiye'de zaten geleneksel bir yatırım aracı ve hediye olarak kullanılan altına talep, son yıllarda TL'de değer kaybıyla birlikte hızlandı.

Hükümetin pandemi döneminde düşük faizli kredi musluklarını açması, enflasyondaki artışla birlikte TL'nin döviz karşısındaki hızlanan değer kaybı ve TL mevduat faizinin düşüklüğü, 2020'de altına talebi artırmıştı.

‘MAYISTA DA TALEP YOK’

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın talebindeki son durumu sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

Türkiye'de altın talebinin yılın ilk üç ayında düşük fiyatların, azalan stokların ve yeni basım tarihinin de etkisiyle görece yüksek olduğunu ancak nisanda fiyat artışıyla birlikte çok azaldığını belirten Yıldırımtürk, mayısta da talebin çok düşük olduğunu dile getirdi.

Talep çok düşük olduğu için Darphane'nin de üretimi çok kıstığını belirten Yıldırımtürk, ilk aylardan kalan stokları satmaya çalıştıklarını aktardı.

İKİ AYDA ÇEYREK ALTININ DEĞERİ 114 TL ARTTI

Vatandaşın nakit ihtiyaçları için son dönemde altın sattığını ve ayrıca nispeten yükselen faizleri değerlendirmek için mevduata yöneldiğini belirten Yıldırımtürk, düğün döneminin başlaması ve mevduat faizinin TL'deki değer kaybının gerisinde kalması durumunda tekrar altına talebin artabileceğini dile getirdi.

Mart sonunda 1700 doların altında olan ons altın fiyatı, nisanda yükselişe geçti ve dün 1907 doları gördü.

Dolar/TL’deki artışa ons altın fiyatlarındaki artış da eklenince, gram altın fiyatı da sert yükseldi. 19 Mart’ta 404 TL olan gram altın, bugün 518 TL’ye yükseldi.

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