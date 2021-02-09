Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altında fiyatlarında düşüş durdu: Gram altın fiyatı 418 lira

Şubat ayına hızlı bir düşüş ile giren gram altın fiyatları, haftanın ilk gününü yükselişle kapatarak 418 lira seviyesine çıktı. Geçtiğimiz günlerde Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesine ulaşan çeyrek altın fiyatları ise 694 liradan satılıyor.

Güncellenme: 08:39, 09/02/2021
Haberler Ekonomi
Altında fiyatlarında düşüş durdu: Gram altın fiyatı 418 lira

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran birikim aracı olan ancak bu yıl düşüşte yer alan altın, vatandaşların yatırım gözdesi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatları, corona virüsünü kontrol altına alma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının çeyrek altın fiyatı 694 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT

Çeyrek altın: 694 Lira

Yarım altın: bin 384 Lira

Gram altın: 418 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 757 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

“ALTIN ONS BAZINDA MART AYINDA PRİM YAPABİLİR”

Altının fiyatını belirleyen iki faktör olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, “Bir tanesi dolar fiyatı bir tanesi de Ons fiyatı. Şu an ons fiyatı 1860 civarında. En yüksek gördüğü değerin oldukça aşağısında. Dolardan faiz artırımlarıyla aşağıya geldiği için altında değer kaybı oluştu. Şu an için vatandaşın altın alabileceği yönünde söylemler var. Amerika’daki parasal genişleme devam ederse altının Ons fiyatı da yükselebilir. Yaptığımız değerlendirmelere göre altının Ons bazında Mart ayında biraz prim yapabileceğini düşünüyorum. Şu an gram altın 440 lira, çeyrek 730 lira, yarım 1460 lira, Ata ise 2990 lira civarında seyrediyor. Vatandaş altın almaya geldiğinde genelde gram altına yöneliyor” şeklinde konuştu. İHA

İlginizi ÇekebilirAltın fiyatları yükselişe geçtiAltın fiyatları yükselişe geçti
Altın altın fiyatları Amerika çeyrek altın Çeyrek Altın Fiyatı Corona Cumhuriyet altını Dolar Ekonomi faiz gram altın fiyatı