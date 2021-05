Amazon MGM Stüdyoları’nı 8.4 milyar dolara aldı

James Bond serisini elinde bulunduran MGM Stüdyoları geçen Aralık ayında iflasını ilan etmiş ve tüm içeriğini satışa çıkarmıştı. No Time To Die, Candyman, Pink Panther, RoboCop, Rocky, The Hobbit, The Handmaid’s Tale ve daha onlarca yapımı geliştiren MGM Stüdyoları, Netflix ve Apple ile görüşmeler yapıyordu. MGM’nin kütüphanesinde 4,000 film ve toplamda 17,000 saatlik TV projesi bulunuyor.

DAHA GENİŞ KAPSAMLI ERİŞİM SAĞLANACAK

Amazon’dan yapılan açıklamada, MGM’in “mirasının ve film kataloğunun” korunacağı ve kullanıcılara, stüdyonun filmlerine ve TV kataloğuna daha geniş kapsamlı erişim sağlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “MGM stüdyolarının en iyi yaptıklarını yapmayı sürdürmesi için yetkilendirmenin” amaçlandığı da vurgulandı.

Prime Video ve Amazon Studios Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, anlaşmaya ilişkin, satın alma anlaşmasının arkasındaki “gerçek finansal değer”in, MGM’nin yetenekli ekibiyle birlikte yeniden tasarlamayı ve geliştirmeyi planladıkları zengin katalog olduğunun altını çizdi. Hopkins, “Çok heyecan verici” diye nitelendirdiği anlaşmanın ayrıca “pek çok fırsat” sunduğunu vurguladı.

Satın alma haberinin ardından, Amazon hisseleri yüzde 0.43 yükseldi.

