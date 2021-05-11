Amazon yöneticilerinden itiraf: Kovmak için işe alım yapıyoruz

Amazon'da sular durulmuyor. Pandemiyle beraber kazancını her geçen gün daha da artıran şirket, çalışma koşullarıyla tepki topluyor. Önce pet şişe skandalı ardından da yöneticilerini baskı altına alan hedefler şirketin imajını zedelemeye devam ediyor.

Son olarak Insider'a konuşan üç Amazon yöneticisi, insanları işe alıp aynı yıl işten çıkarmak üzere hedefleri olduğunu belirtiyor. Üç yönetici de Insider’a hedefe ulaşmak için çok fazla baskı hissettiklerini ve kovmak için insanları işe aldıklarını söyledi.

Inside'a konuşan bir yönetici; “Ekibin geri kalanını korumak için kovacağımızı bildiğimiz insanları işe alabiliyoruz” dedi.

KOVMAK İÇİN İŞE AL

Yöneticiler, yıllık ciro hedeflerine ulaşabilmek için işe aldıkları kişileri bir yıl içinde işten çıkarıyorlar. “Kovmak için işe al” olarak adlandırılan bu uygulamada pişmanlık duymadan yıpratma adı verilen bir hedef söz konusu: URA hedefi.

Insider tarafından elde edilen belgelere göre, CEO Andy Jassy de dahil olmak üzere Amazon’daki en üst düzey yöneticiler, URA hedeflerini yakından takip ediyor. Örneğin Jassy’nin, yıllık bazda pişmanlık duymadan ayrılma yoluyla bölümünün %6’sını değiştirmesi bekleniyor.

Amazon'da yöneticiler, bu hedefleri tutturmaları için baskı altında hissediyorlar. Örneğin; 2020’de URA hedeflerinin gerisinde kalan Amazon web hizmetleri ekiplerinin 2021’deki farkı telafi etmesi gerekiyor. %5’lik URA hedefi, ekibe ertesi yıl %7 olarak yansıyor.

İSTİFAYA ZORLAYAN KOÇLUK PROGRAMI

Ayrıca Amazon web hizmetleri yöneticileri, Focus adlı bir performans koçluğu planına yönlendirildi. Focus, Amazon yöneticilerinin URA hedefine ulaşmak için yeterli sayıda çalışandan kurtulmaları için bir strateji gibi görünüyor. Focus koçluk planına yerleştirilenler, genellikle gerçekçi olmayan hedeflerle ve belirsiz beklentilerle karşılanıyor. Focus’ta başarısız olanlar, Pivot adlı performans iyileştirme planının bir sonraki aşamasına alınıyor ve bu da şirketten ayrılmaya giden bir yol oluyor.

Insider'a konuşan Amazon çalışanları, mevcut performans inceleme sürecinin yöneticilere kariyerleri adına çok fazla baskı yarattığını söylüyor. Yöneticiler, çalışanlarından herhangi birini şirket içindeki diğer pozisyonlara başvurmalarını engelleyen Focus koçluk planına dahil edebilirler ve bu da şirketten istifa ile sonuçlanabilir.

Yöneticilerin yaptıkları itiraf karşısında Amazon'dan açıklama gecikmedi. Amazon sözcüsü Insider’a yaptığı açıklamada şirketin çalışanları işten çıkarmak amacıyla işe aldığını yalanladı.

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