Amazon’da Jeff Bezos dönemi sona erdi

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, CEO’su olduğu Amazon’daki koltuğu devrediyor. Bezos, Forbes’a göre 201,8 milyar dolar olan servetiyle şirketin en büyük hissedarı olmaya devam edecek.

Bezos 1.8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon’daki 27 yıldır oturduğu CEO’luk koltuğunu bugün boşalttı. Amazon’un yeni CEO’su, uzun süredir yöneticilik yapan ve şirketin hissedarlarından olan Andy Jassy oldu.

Amazon’da 1997 yılında çalışmaya başlayan Jassy, ​kısa sürede Bezos’un gözüne gelecek vadeden personel olarak girdi. 24 yıldır birlikte çalışan ikilinin oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

UZAYA GİDİYOR

Bezos’un görevi devrettikten sonra kurduğu vakıflar aracılığıyla hayır işlerine ve şirketin uzay teknolojisiyle ilgilenen alanına yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin aracılığıyla kardeşi ile birlikte 20 Temmuz’da bir uzay seyahatine de çıkacak.

İMAJ DEĞİŞİMİ Mİ?

Bloomberg’e göre, Amazon’daki bu değişimde ise çeşitli imaj çalışmalarının etkili olduğu düşünülüyor.

Gelir eşitsizliğini ve piyasadaki tekelleşmeyi eleştiren iktisatçı akademisyenlerin ve işçi sendikalarının uzun yıllardır hedefinde olan Amazon’un mevcut yönetim değişikliğinin imajla ilgili olduğu yönünde güçlü bir inanç mevcut.

Jassy’nin Black Lives Matters (Siyahların Yaşamı Önemlidir) hareketine destek verdiği, ABD’nin siyahlara karşı tutumuna eleştirel yaklaştığı ve eşi Elena Jassy’nin ABD seçimlerinden önce Demokratlara bağış yaptığı da biliniyor.

Jassy’nin CEO olmasından bir kaç gün önce şirket, liderlik ilkelerini güncelleyerek yöneticileri empatiyle liderlik etmeye ve kararlar alırken çalışanların refahı ile toplumsal refahı göz önünde bulundurmaya teşvik etti.

Microsoft’ta da artan eleştirilerin ardından Bill Gates, 2000 yılında CEO’luk görevinden ayrılarak kendini hayır işlerine adamış, böylece kendine 20 yıl boyunca ‘iyiliksever iş insanı’ imajı inşa etmeyi başarmıştı.

Halihazırda Avrupa’da yürüyen bir veri soruşturması, ABD’de lojistik ve perakende satışı ayırmayı öngören yasa teklifi ve bir anti tröst soruşturmasıyla karşı karşıya olan şirketin yeni CEO’su Jessy’nin bu sorunları çözüp çözemeyeceği merak konusu.

25 YILDA SERVETİ UÇTU

CEO’luğa veda eden Bezos ise ilk olarak Amazon’un internet üzerinden satış yapan bir kitapçı olarak halka açılmasından bir yıl sonra 1998’de milyarder olmuştu. O zamanlar şirket, müşterilerin çevrimiçi CD satın almalarına izin vererek ürün yelpazesini genişletmeye yeni başlıyordu. O yıl 7,47 dolardan işlem gören bir Amazon hissesinin bugünkü fiyatı 3 bin 487 dolar.

Forbes’un tahminlerine göre Bezos’un servetinin yüzde 90’ı Amazon’daki hisselerinden oluşuyor. Geri kalanlarsa Washington Post ve Blue Origin şirketlerinde. Ayrıca Bezos’un onlarca teknoloji şirketine yatırım yaptığı tahmin ediliyor.