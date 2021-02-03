Ambalajlı gıda ürünlerinde gramaj oyunu: 114 bin TL’ye kadar ceza verilecek

Özellikle ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltıp, fiyatın değişmemesi nedeniyle pek çok vatandaş şikayetçi. Şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıklandı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor” dedi.

Ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramaj oyunu ile yapılan zam şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek.

“YAPILAN ZAMLAR GİZLENİYOR”

Ağaoğlu, yapılan uygulamalara ilişkin, “Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi beyaz peynirdir. Beyaz peyniri hep net bir kilo olarak alırdık. Şimdi 900, 800,700 grama düşmüş durumda. Biz alışmışız, bir kiloluk diye alıyoruz ama 700 grama düşmüş” dedi.

Ağaoğlu, “Ticaret Bakanlığı haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine yeni bir madde ekleyerek bu tür içerik değişikliklerinin tüketicinin algısının yönetmeye yönelik olduğunu tespit ederse ceza uygulayacak” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLAR YANLIŞ UYGULAMALARI ŞİKAYET ETMELİ

Vatandaşları dikkatli olmaları ve yanlış uygulamaları şikayet etmeleri konusunda uyaran Ağaoğlu, “Bakanlık haksız fiyat artışı mobil şikayet uygulamasını devreye aldı. Herkes ücretsiz olarak cep telefonuna indiriyor. Milyonlarca vatandaş müfettiş gibi gördüğü uygulamaları bildiriyor. Yaptırımların etkili olmadığı anlaşılıyor. Bakanlık bu boşlukları gördükçe kapatıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan firmalara ceza yazacak. Güvendiğimiz büyük firmalara bunu yapıyorsa, küçük firmalar neler yapıyordur siz düşünün” dedi.

“50’LİK BUZDOLABI POŞETLERİ ŞİMDİ 20’LİK OLARAK SATILIYOR”

Bir markette alışveriş yapan vatandaş, “Uyanıklık yapıldığını düşünüyorum. Hem bakanlığın hem müşterilerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerin bilinçli alışveriş yapması gerekiyor” dedi.

Vatandaşlardan Şenay Kuruoğlu, “Bu noktada devletin daha kontrollü olması gerekiyor. Vatandaş olarak acelemiz olabiliyor. Her markete dedektif gibi gidemeyiz” derken, temizlik ürünlerinde de aynı oyunun yapıldığını ifade eden Sevgi Ok, “50’lik buzdolabı poşetleri şimdi 20’lik olarak satılıyor. Alıp eve gittiğim zaman fark ettim. Daha dikkatli olunmalı” diye konuştu.

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BAKAN PEKCAN: PARA CEZASI UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak” dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını kaydeden Pekcan, buna yönelik bakanlık olarak inceleme başlattıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen, ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığını kaydetti.

114 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Bu durumun, tüketicilerin ekonomik çıkarlarında kayba neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildiğinden tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltılmalarının önüne geçmek amacıyla düzenleme yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak. Yapılan düzenleme ile tüketicilere sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak.”

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Söz konusu düzenleme ile marka ve tasarım hakkı sahiplerine ait tüketiciler nezdinde bilinirliği olan ürünlerin sağladığı sınai mülkiyet haklarının dikkate alındığına dikkati çeken Pekcan, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden üreticilerin bugüne kadar ürünlerini tanımlayan ambalaj, tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve reklamlarına müdahale edilmemesine özen gösterdiklerini ifade etti.

Yapılan düzenleme ile üreticilerden ürünün gramajının düşürüldüğü durumlarda tüketicilerin bu değişikliği kolayca fark edebileceği önlemleri almasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, “Bu düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacaktır” dedi. (DHA)

