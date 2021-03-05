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Ankara’da ekmeğe yapılan zam iptal edildi

Ankara Ticaret Odası tarafından Ankara Valiliği'ne gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, valilikçe yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarifenin iptal edildiği açıklandı.

Güncellenme: 17:48, 05/03/2021
HaberlerEkonomi
Ankara’da ekmeğe yapılan zam iptal edildi

Ankara Valiliği, kentte ekmeğe yapılan zamla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

* Ankara Ticaret Odası tarafından valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası’nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.

* Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedilidği için valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi’nde itiraz davası açılmıştır.

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Yayınlanma Tarihi:17:44,