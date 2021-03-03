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Ankara’da ekmeğe zam

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 16,6 zamlandı ve 1,5 TL'den 1,75 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:31, 03/03/2021
HaberlerEkonomi
Ankara’da ekmeğe zam

Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğe yüzde 16,6 zam yapıldığını duyurdu. Buna göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseldi.

Zam kararı, bugün yürürlüğü girdi ve fiyatlara yansıdı.

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