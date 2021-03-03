Ankara’da ekmeğe zam

Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğe yüzde 16,6 zam yapıldığını duyurdu. Buna göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseldi.. Zam kararı, bugün yürürlüğü girdi ve fiyatlara yansıdı.. İlginizi ÇekebilirUcuz ekmeğe talep patladı. &nbsp;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Ekonomi","pageIdentifier":6292314}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ankarada-ekmege-zam-4-6292314');aip2('newsArticle', {"identifier":6292314,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ankarada-ekmege-zam-4-6292314/","headline":"Ankara&#8217;da ekmeu011fe zam","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/03/iecrop/ekmek-iha_16_9_1614760261.jpg","author":"Emre Deveci","datePublished":"2021-03-03 11:31:22","dateModified":"2021-03-03 11:31:22","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":766}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ankarada-ekmege-zam-4-6292314/');