Ankaralıların yüzde 59’u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi

AKK ve ANKAFOR'un German Marshall Fund (GMF) fonu desteğiyle yürütmekte olduğu “Ankara'da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi” kapsamında Başkent'te kamuoyu araştırması yapıldı. Anket sonuçları proje paydaşlarıyla zoom üzerinden yapılan toplantıda açıklanırken, toplantıya AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa, STK temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Bin kişi üzerinde yapılan kamuoyu araştırması sonuçlarına ilişkin İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan önemli bilgiler paylaşırken, Başkent'te yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının pandemi sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini belirtti. Proje kapsamında gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 125 mahallede, 18 yaş üstü bin kişi ile görüşüldü. (İHA)