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Antalya’da turizm hareketliliği: Hafta sonu toplam 128 bin yolcu indi

Corona virüs pandemisinden etkilenen turizm sektöründe kısıtlamaların hafiflemesi nedeniyle hareketlenme başladı. Haftasonu Antalya’ya toplamda 128 uçakla 128 bin 754 kişi havayolu ile giriş yaptı.

Güncellenme: 15:02, 05/07/2021
HaberlerEkonomi
Antalya’da turizm hareketliliği: Hafta sonu toplam 128 bin yolcu indi

Havaların ısınması ve aşılama sayısındaki artışa otellerin aldığı Güvenli Turizm Sertifikaları da eklenince Antalya’da turist hareketliliği başladı.

2 GÜNDE 128 BİN YOLCU

Cumartesi ve Pazar günü Antalya'ya toplamda 128 uçakla 128 bin 754 kişi havayolu ile giriş yaptı.

22 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 638 bin 127 kişi havayolu ile giriş yaptı. Hafta sonu dış hatlardan 110 bin 57 kişi gelirken iç hatlardan 18 bin 697 kişi havayolu ile Antalya'ya giriş yaptı. 3-4 Temmuz tarihleri arasında ise Antalya Havaalanı dış hatlardan 683, iç hatlardan 118 olmak üzere toplamda 801 uçak indi. 22 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ise kente toplamda 3 bin 566 uçak iniş yaptı. (İHA)

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