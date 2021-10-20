Araç saltanatına 3 bin yeni araç

Hükümet kamudaki araç saltanatını yavaşlatmak için birbiri ardına açıklamalar yapmasına rağmen önümüzdeki yıl çeşitli kamu kurumlarına 2 bin 962 yeni araç alımı için bütçeye yetki koydu.

Erdoğan SÜZER

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Kamu kurumlarına alınacak 2 bin 962 yeni araçtan bin 100 tanesi ambulans olsa da bir bölümünün lüks araçlardan oluşması kafaları karıştırdı…

Bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki yıl araç filosunu 29 yeni araçla zenginleştirecek. Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki yıl 20 tane normal binek otomobil 5 tane de lüks otomobil alacak. Ayrıca 2 adet 17 kişilik minibüs ile 2 adet panel araç satın alacak. Diyanet bu listede yer almazken, TBMM'nin 6 taşıt alacağı önümüzdeki yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 taşıt satın alacak olması dikkat çekti.