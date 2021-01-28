Aralıkta toplam 28,1 milyar TL yatırım bedelline sahip 1181 projeye teşvik belgesi verildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Aralık 2020 yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 28,11 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 1,81 milyar dolar olarak belirlendi.

Yeni ve tevsi yatırımlar için çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesi alan firma sayısı 1181 oldu.

KASIMDA RAKAM 25,3 MİLYAR TL İDİ

Kasım ayında 1009 firma ve kuruluşa 25,33 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti. Aralık 2020’de, Kasım ayına göre yatırım teşvik belgesi sayısı 172 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 2,78 milyar TL arttı.

Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam ise Aralık ayında Kasım ayına göre 4 bin 542 kişi azalarak 29 bin 361 olarak tahmin edildi.

Aralık ayı teşvik belgeleri listesinde ilaç, enerji, cam sanayi ve konteyner elleçleme alanındaki yatırımlar listede 1 milyar TL yatırım sınırı üzerinde projeler arasında yer alıyor. Listede yeni projelere göre tevsi projelerinin fazlalığı da dikkat çekiyor.

İLK SIRADA İLAÇ YATIRIMI

Listeye göre, Aralık ayında en yüksek yatırım bedeliyle teşvik belgesine bağlanan proje, İstanbul’da, Maxicells İlaç AŞ’nin 4,20 milyar TL yatırım bedelli, yıllık çeşitli kapasitelerde ilaç üretimi öngörülen yatırımı oldu.

Liste çerçevesinde, bunun dışında 1 milyar TL ve üzeri yatırım bedeline sahip üç tevsi projesi bulunuyor. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, çeşitli illerde 1,45 milyar TL yatırım bedelli; elektrik enerjisi temin ve dağıtım altyapısı tevsi yatırımı için, Park Cam AŞ de Bilecik’te 1,15 milyar TL yatırım bedelli, yıllık 2,7 milyar adet cam şişe üretim kapasiteli tevsi yatırımı için, Nemport Liman İşletmeleri AŞ de İzmir’de 1İ06 milyar TL yatırım bedelli, 1,7 milyon TEU/yıl kapasiteli konteyner elleçleme ve liman işletme yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Aralık ayı listesinde 500 milyon TL ve üzeri bedelle teşvik belgesine bağlanan üç yatırım projesi bulunuyor. Buna göre, Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ, Zonguldak’ta 631 milyon TL yatırım bedelli, 597 hektar üzerine kurulu Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi işletme yatırımı için, Mav Elyaf AŞ, Tekirdağ’da 600 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 34 bin 107 ton Spunbond kumaş üretimi kapasiteli tevsi yatırımı için, Qua Granite Hayal Yapı AŞ de Aydın’da 584 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 6,7 milyon m2 seramik yer karosu üretim kapasiteli tevsi projesi için teşvik belgesi aldı.

Listede 300 milyon TL ve üzeri yatırım bedeline sahip üç proje, 200 milyon TL yatırım bedeline sahip dört proje bulunuyor.

Aynı gazetede yayımlanan Aralık 2020’de tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 244 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 7,21 milyar TL, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 642 milyon dolar, istihdam sayısı ise 10 bin 731 olarak gerçekleşti. (REUTERS)