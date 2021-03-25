Artan enflasyon en büyük tehdit

Piyasalarda Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının yankıları devam ederken, Türkiye'nin döviz ihtiyacına ve yüksek enflasyon tehdidine dair bankacılık sektöründen uyarılar geldi. Türkiye'nin 80 milyonluk genç ağırlıklı nüfusu ve büyüme hızı ile büyük bir potansiyel taşıdığını ancak sermaye ihtiyacı içinde olduğunu aktaran İtalya'nın en büyük bankası olan UniCredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO'su Niccolo Ubertalli, Türkiye ekonomisine dair “Sermayeye ihtiyacınız var ve sermaye için istikrara ihtiyaç var. Burada büyüyen enflasyon büyük bir tehdit. Enflasyon öngörülemezliği beraberinde getiriyor” değerlendirmesini yaptı.

Vodafone Business ana sponsorluğunda bu yıl 10'ununcusu düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Ubertalli, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi döviz ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. “Sermaye gelişi için bize para veren insanlarla aynı dili konuştuğumuz sürece sıkıntı yok” ifadelerini kullanan Ubertalli, krizlere rağmen Türkiye'nin sermaye çekme potansiyeli olduğunu belirtti.

Yatırımlar 6 yıl öne çekildi

Pandemi ile birlikte gücünü dijitalleşmeden alan yepyeni bir dünya düzeninin oluştuğunu aktaran Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, “İşletmeler de bu yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. Türkiye'de 2020'nin tamamında 200 milyar TL'yi aşkın e-ticaret hacmi yakalandı” dedi.