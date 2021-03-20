Artan vergilere rağmen motosiklette hız düşmedi

Geçen yıl bireysel ulaşıma talep pandemi nedeniyle yüzde 40 oranında artarken, burada en dikkate değer artış motosiklet sektöründe görüldü. Motosiklet sektörü 2020 yılında yüzde 35 seviyesinde büyüdü. Geçen yıl vergilerin artırılmasına rağmen motosiklete talep azalmadı. Toplam satışlar 200 bini aştı ve son 15 yılın rekoru kırıldı.

Motosiklet sektörü 2018 yılında yüzde 0.5, 2019 yılında ise yüzde 1.5 oranlarında daralmıştı. 2020'de patlak veren pandemi ile birlikte vatandaşların yalnız seyahat etmek istemeleri nedeniyle motosiklette talep patlaması yaşandı.

İTHALATA FREN İÇİN

Yüzde 34.8 oranında büyümenin yaşandığı ve toplam 208 bin 466 adet motosiklet satışının yapıldığı sektörde, artan ithalatı frenlemek için ek gümrük vergileri dahi getirildi. Buna rağmen talepte herhangi bir gerileme yaşanmadı.

Maliyet artışlarını sırtladıklarını anlatan sektör yetkilileri, 2020'de yaşanan talep artışının bu yıl da devam edeceğini ifade ediyorlar. Ancak yüksek vergi ve belirsiz kurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen motosiklet sektörü temsilcileri, vergiler konusunda adım atılmasını beklediklerini dile getiriyorlar.

YENİ KULLANICILAR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son yıllarda hayatlarında hiç motosiklet kullanmayan, ilk kez motosiklet ile tanışan vatandaşların sayısı oldukça arttı. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen 50 cc'ye kadar olan motosikletler için (45 km hızı geçmeyen, İçten yanmalı motosikletler ve 4 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletler) tescilde zorunlu trafik sigortasının aranmaması, 100 cc'ye kadar olan motosikletler içinse Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin olmayışı, bu segmentlerin daha çok tercih edilme sebebi oldu. Bu süreçte yeni kullanıcıların artması sektör için büyük bir kazanç olurken, uzun süredir ilk defa yeni motosiklet alan kişi oranı yüzde 80'i buldu.

DÜZENLEME BEKLENİYOR

Dünyada motosiklet kullanımının yaygın olduğu ülkelerde küçük cc motosiklet satışlarının, ilerleyen yıllarda diğer cc motosiklet gruplarının büyümesine katkı sağladığı görülüyor. 2020 yılında B sınıfı ehliyetler ile 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin kullanılması yönünde çalışmalara koronavirüs pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kalındı. Normalleşmenin başlaması ile Avrupa'da da gündemde olan bu gelişmenin Türkiye'de uygulanması için gerekli altyapı çalışmalarını sektör temsilcileri ve kamu tarafından ilgili kurumlar yürütmeye başladı. Bu konuda hazırlanan raporlar, Meclis'te ilgili komisyonlarda görüşülüyor.

Şehir içi ulaşımdaki payının daha da büyümesi hedefleniyor

KMPC'nin motosiklet sektörü hakkında yaptığı bir araştırmada, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 66'sının kentlerde yaşayacağının tahmin edildiği belirtildi. 2005 yılında dünya genelinde şehirlerde her gün yaklaşık 7.5 milyar kilometre yolculuk yapılıyorken, 2050 yılında bunun muhtemelen 3 ya da 4 katı kadar kilometre yolculuk yapılması bekleniyor. Dünyada motosiklet üretimi 2018'de 100 milyon iken 150 milyona doğru ilerliyor. Sektör, şehir içi ulaşımdan daha fazla pay almak için kamudan destek bekliyor.