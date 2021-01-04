‘Artık beyaz yakalı mıyım değil miyim bilmiyorum’

Türkiye’de gündem oldukça hızlı akmasına rağmen işsizlik ve eğitim gibi kronikleşmiş sorunlar sürekli tartışılıyor. Son yıllarda bunlara ekonomik kriz de eklendi. Alım gücü günbegün düşerken üniversitelerden yeni mezun olanlarda işsizlik korkusu hakim. Asgari ücretli vatandaş ise geçinmek için her ay bin bir takla atıyor. Asgari ücretli bunu yaparken beyaz yakalılar için de hayat çok farklı değil. Hatta asgari ücrete yüzde 21 zam gelmesiyle beyaz yakalıların ücreti ile asgari ücret arasındaki fark iyice daraldı.

Asgari ücret gittikçe açlık sınırından uzaklaşırken beyaz yakalı maaşlarına yaklaşıyor.

Elazığ'da yaşayan gıda mühendisi 38 yaşındaki Neriman Aslan aldığı ücreti düşündüğü zaman beyaz yakalı olup olmadığını sorguladığını söyledi. Aslan bu yıl yaşam koşullarını iyileştirecek bir zammın yüzde 30 civarında olacağını söylerken iş yerinden yüzde 12 zam alabileceğine inandığını aktardı.

Aslan daha iyi bir iş fırsatı olursa iş yerini değiştirebileceğini söylerken, “Ama pandemi döneminde iş bulmak zorlaştı. Ucuz iş gücü, hangi yakadan olursa olsun geçim zorlaştı. 10-15 sene önceki yaşam standartlarını şu an yaşayamıyoruz. 14 senelik çalışanım, iyi bir şirkette çalışmama rağmen maaşım şu an ki şartlara göre iyi değil” sözlerini kullandı.

“BU PARA KİMSEYE YETMEZ”

Aydın'da yaşayan eczane teknikeri Ayten Hasarıcı'nın maaşı son zamdan sonra asgari ücretin de altına düşmüş. Hasarıcı, “Pandemiden önce asgari ücretin 300 lira kadar fazlasını alabiliyordum. Şu süreçte zam olacağına da inancım yok” ifadelerini kullandı.

“SENDİKA BAŞKANINA SORALIM NE KADAR MAAŞ ALIYOR”

Eczacı Mustafa Gören de asgari ücretin düşük olmasına sitem etti. “Sendikalar sağ olsun onlar kabul etmiş zaten” diyen Gören, “Sendika başkanına sormak lazım kaç para alıyor diye ondan sonra konuşmak lazım. Beklentimiz en az asgari ücretle orantılı bir zam verilmesi” diyor.

“İŞİM OLDUĞUNA ŞÜKREDER DURUMDAYIM”

Tekniker Ayşe Şengülen işi olduğuna şükrettiğini ifade ederken bu yıl asgari ücrete yapılan oranın altında bir zam almayı bekliyor. Şengülen, “Yapacak bir şey yok Türkiye'nin durumu ortada. İnsanların işi yok. O daha kötü. En azından akmasa da damlıyor. Buna şükrediyorum yani.” ifadesini kullanıyor.

“MAKAS DARALDIKÇA EĞİTİMLİ İNSANIN FARKI ORTADAN KALKIYOR”

Konya'da yerel bir televizyon kanalında çalışan program sunucusu Süleyman Kuloğlu (45), asgari ücret ile beyaz yakalılar arasındaki maaş farkı kapandıkça eğitimli insanın farkının ortadan kalktığı görüşünde. Kuloğlu, “Yıllarını okumaya vermiş, işinde uzmanlaşmış insanların asgari ücretliden yüksek bir maaş almaları en doğal hakları. Lakin aradaki makas daraldıkça eğitimli insanın farkı ortadan kalkıyor” ifadelerini kullanıyor.

İş yerinden beklediği zammı alamasa da iş değiştirmeyi düşünmediğini aktaran Kuloğlu, “Şu an işim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. İşimi bırakırsam başka nerde nasıl bir iş bulabilirim?” ifadelerini kullandı.

“ORTA SINIF YOK OLMAYA BAŞLADI”

Bodrum'da yaşayan inşaat proje koordinatörü Selin Sözbilen(33), asgari ücret ile beyaz yakalı maaşlarının yaklaşmasının orta sınıfın varlığını tehdit ettiği görüşünde.

Sözbilen gıda, benzin, kira gibi temel ihtiyaçlar düşünüldüğünde en az yüzde 20 oranında zam beklediklerini dile getirirken, bu zammı alabileceğinden şüpheli. Sözbilen, “Birçok işverenin çalışanına zam yapmayı bırakın, çalışanını korumayı bile başaramadığını görüyoruz” diyor.

1 çocuk annesi Ülgen Arabacı(34) ise, asgari ücretin az olduğunu ve çoğu kademede maaşları yetersiz bulduğunu kaydetti. Beyaz yakalılara asgari ücret kadar zam bile beklemediğini kaydeden Arabacı, “Bu yıl zam beklentim yok maksimum yüzde 5 olabilir. Piyasada iş bulmak çok zor ve bu yüzden işimi değiştirmeyi de düşünmüyorum” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.