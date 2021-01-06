Asgari ücret ve AGİ tutarları ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısının ardından, uygulanacak asgari ücretin yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 bin 324 TL’den 2 bin 825 TL’ye çıktığı duyuruldu. Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.

ASGARİ ÜCRETTEN KESİLEN PRİM VE VERGİLER

Asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor.

Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin 203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükümet desteği tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülecek.

AGİ TUTARLARI

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

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