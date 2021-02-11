Asgari ücretlinin 32 simidini zam yedi

2020 yılı asgari ücreti 2 bin 324 lira iken simit fiyatı 2 liraydı. Geçen yıl , asgari ücretle toplam 1162 simit alınabiliyordu. 2021 yılı asgari ücreti 2 bin 825 lira oldu, simit fiyatı ise son zamla 2.5 lira seviyesine yükseldi. Böylece 2021 yılında asgari ücretle alınabilecek simit sayısı 1130'a geriledi. Asgari ücretlinin günlük 1 simidi eksilmiş oldu.

HER YIL 25 KURUŞ ZAM

Son dönemde simit fiyatları susamdan una, ayçiçek yağına ve pekmeze kadar tüm girdi fiyatlarındaki artış paralelinde her yıl ortalama 25 kuruş artıyor. 2017 yılında 1.25 TL olan simit 2018'de 1.50, sonraki yıl 1.75, 2020'de ise 2.00 TL'ye satılmaya başlamıştı.

UN, YAĞ, PEKMEZ FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 2.25'lik fiyatın geçen yılın zammı olduğunu ancak pandemi nedeniyle bu döneme ertelendiğini söyledi. Özdemir, “18 kiloluk ayçiçek yağını 115 TL'ye alıyorduk, şimdi 250 TL, 20 liralık pekmez 40 TL oldu, susamın fiyatı 7 liradan 15 liraya çıktı” dedi. Özdemir büyük gıda ithalatçılarına müdahale edilmediği sürece esnafın bu zamlar altında ezileceğini vurguladı.