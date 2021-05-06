Aşı şirketlerinin hisselerinde patent sarsıntısı

ABD’de Joe Biden yönetiminin salgınla etkili mücadele için Covid-19 aşılarının “fikri mülkiyet korumasından” feragat etmeyi desteklediğini açıklaması, aşı üreticisi şirketlerin borsadaki hisselerini sarstı.

Açıklamanın ardından Covid-19'a karşı aşı geliştiren Moderna, BioNTech ve Pfizer şirketlerinin hisseleri borsada sert değer kaybı yaşadı.

Pfizer hisseleri düşüşün ardından toparlanarak günü yatay tamamlarken, Moderna'da kayıp yüzde 6,1 oldu. Johnson & Johnson yüzde 0,4 değer kaybederken, BioNTech hisselerinde gün sonunda kayıp yüzde 3,45 oldu.

İLAÇ ŞİRKETLERİNDEN BIDEN’A TEPKİ

ABD'deki Pfizer'ın da içinde bulunduğu büyük ilaç şirketlerini temsil eden ticaret grubu Farmasötik Araştırma ve Üreticileri, Biden yönetiminin açıklamasına karşı çıkarken, grubun başkanı Stephen J. Ubi, “Ölümcül bir pandeminin ortasında Biden yönetimi, pandemiye karşı küresel mücadelenin altını oyacak ve güvenliği riske atacak eşi görülmedik bir adım attı” dedi.

Ubi, bu adımın halk ile özel şirketler arasında kargaşaya neden olacağını, halihazırda sorunlu olan arz zincirlerini daha da zayıflatacağını ve sahte aşıların yayılmasını teşvik edeceğini iddia etti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN ABD’YE ÖVGÜ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin açıklamasını, “Bu, Covid-19'a karşı mücadelede muazzam bir an. Başkan Joe Biden ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin aşılardaki fikri mülkiyet korumasından feragat etmeyi destekleme taahhüdü, küresel sağlık sorunlarının ele alınmasında ABD liderliğinin güçlü bir örneğidir” dedi.

Dünya Ticaret Örgütü yöneticileri de üye ülkeleri aşılardaki fikri mülkiyetin geçici olarak gevşetilmesini konuşmak üzere üye ülkeleri toplantıya çağırdı.

Ancak, kararların 164 üye ülkenin oy birliği ile alındığı Dünya Ticaret Örgütü’nde bu yönde karar çıkmasının zaman alabileceği belirtiliyor.

ABD AŞILARIN ÇOĞUNA EL KOYMUŞTU

ABD başta olmak üzere zengin ülkeler, üretilen aşıların çok büyük bölümünü kendi ülkelerine ayırmış, ihracat kısıtlaması koymuş ve fikri mülkiyetten feragat edilmesi yönündeki önerileri desteklememişti.

ABD'de aşılamanın belirli bir orana ulaşması ve tüm nüfusu kapsayacak kadar aşı tedarikinin güvence altına alınmasının ardından Biden yönetimi, aşıyı az gelişmiş ülkelerde diplomatik araç olarak kullanmayı değerlendirmeye başladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Başkan Joe Biden yönetiminin Covid-19 salgını ile etkili mücadele için Covid-19 aşılarının “fikri mülkiyet korumasından” feragat etmeyi desteklediğini açıkladı.

Tai, “Amerikan halkı için aşı tedarikimiz güvence altına alındıkça, Yönetim, aşı üretimini ve dağıtımını genişletmek için çabalarını artırmaya devam edecek. Ayrıca bu aşıları üretmek için gereken hammaddelerin artırılması için çalışacak” dedi.

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