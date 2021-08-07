Aşı tereddüdüne ücretsiz izin önerisi

İş dünyasından aşı olmak istemeyen çalışanlar için ücretsiz izne gönderme talebi gelirken, sendikalar ise Covid-19’un en çok işçileri vurduğuna dikkat çekerek, çalışanlara “Aşı olun” çağrısını yaptı.

SAYIME BAŞÇI

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Toplum geneline yayılan aşı tereddüdü artan vaka sayıları ile birlikte ekonomide yeniden kapanma korkusunu tetiklerken, işverenler ve sektör temsilcileri aşı olmak istemeyen tüketicilere sınırlama, çalışanlar için de ücretsiz izne gönderme hakkı talep etti.

Restoran ve kapalı mekanlara aşı olmayan tüketicilerin alınmamasını isteyen turizm ve perakende sektörleri, çalışanların da aşı olma konusunda zorunlu tutulmasını istedi. İki doz aşı olmak istemeyen çalışanlar için pandemi döneminde uygulanan ücretsiz izne gönderme hakkı istenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar 75 milyon doz aşılama yapıldığını ancak 20 milyon 570 bin vatandaşın aşı olmayı ertelediğini açıkladı.

İŞÇİLERE AŞI ÇAĞRISI

Aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana çalışanların aşıda önceliklendirilmesi çağrısı yaptıklarını anlatan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise aşı tereddüdünün kabul edilemez olduğunu aktarırken, pandeminin başında olduğu gibi şimdi de iktidarın çarklar ne olursa olsun dönecek yaklaşımı ile hareket ettiğini aktardı. “Bütün işçi arkadaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz” diye konuşan Çerkezoğlu, COVID-19'un artık işçi hastalığı haline geldiğini dile getirdi.

İŞVERENLER KORUNDU

Pandeminin dünyayı hem sağlık hem de ekonomik anlamda tehdit etmeye devam ettiğini vurgulayan Çerkezoğlu, pandemi boyunca uygulanan tüm politikaların da işvereni koruyan yaklaşımlarla devreye alındığını aktardı. DİSK olarak en baştan beri işçileri aşı olmaya çağırdıklarını ve çalışan kesimin öncelikli olması için çabaladıklarını dile getiren Çerkezoğlu, “Bütün çalışanların aşı olması gereklidir ama ne olursa olsun çarklar dönecek anlayışıyla virüs ile işçileri burun buruna çalıştıran işveren ve hükümet aynı bakış açısı ile yaklaşıyor konuya. Tüm işçi arkadaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz. Ama pandeminin yarattığı işsizlik ve yoksulluğa ilişkin adımların da atılması şart. İşveren ve hükümetin yapması gereken, işsizliği giderecek politikalar için harekete geçmek” dedi.

İŞ DÜNYASININ GÖZÜ RESMİ KARARLARDA

İş dünyası son birkaç haftadır aşılama için özellikle Bakanlar Kurulu'ndan bazı kararların çıkması bekleniyor. Aşı olmak istemeyen çalışanların ücretsiz izne gönderilmesi önerisini ilk dile getiren Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği olmuştu.

Ardından Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, aşının tercih değil toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, 1 Eylül'den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş tüm sektör çalışanlarının kanun değişikliği ile, işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesini istemişti.

İstanbul Ticaret Odası ise üye 640 bin firmaya aşı olan vatandaşlar için indirim çağrısı yapmıştı.