‘Aşıda öncelik kazandınız’ diyerek avlıyorlar

Virüsten kurtulma noktasında tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz aşı, siber korsanların da son dönemdeki favori konusu oldu. Şimdilerde en çok kullanılan ‘olta', “Yüzde 97 koruyucu aşı çalışması için seçildiniz” ya da “Aşıda öncelik hakkı kazandınız”. Sağlık Bakanlığı dahil pek çok kamu kurumuna siber güvenlik hizmeti veren İnfrasis'in kurucu ortaklarından Can Sobutay, siber korsanların aşı ile ilgili her verinin peşinde olduğunu, saldırılarda ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Sobutay, hacker'ların yeni yöntemlerini şöyle anlattı:

KART BORCUNU ÖTELEDİK

“Herkes coronavirüs salgınından bir an önce kurtulmayı, normal hayatına dönmeyi istiyor. Herkes aşı bekliyor. Bu ortamda mail kutunuzda ‘Aşıya önceden erişim hakkı kazandınız' başlıklı bir mail gördüğünüzde onu tuşluyorsunuz. Hacker'lar da bunu kullanmaya başladı. Şimdilerde en çok ‘Aşı çalışmasında yüzde 97 koruyucu aşı için deneme çalışmalarına seçildiniz', ‘Aşıda öncelik hakkı kazandınız' ve ‘Coronavirüs nedeniyle zor duruma düştüğünüz için kredi kartı borcunuz ertelenmesi hakkını kazandınız' gibi mesajlar kullanılıyor. Saldırganlar mevcut konjonktürü kullanmayı çok iyi biliyor.”

Norveç Sağlık Bakanlığı'na dijital verilerinin taşınması, yedeklenmesi ve korunması hizmetini veren İnfrasis, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra İsrail'e de siber güvenlik alanında destek hizmetler sunmuş. Sobutay, halen sağlık sistemlerinin aşılama prosedürleri nedeniyle çok kıymetli bilgileri toplar durumda olduğunu, bu kıymetli verilerin de hacker'ların hedefinde olduğunu anlattı. Sobutay, 2021 yılında aşı geliştiren ülkelerin sağlık sistemlerine yönelik saldırıların da beklendiğini söyledi.

Son dönemde siber saldırıların en önemli hedeflerinden biri de karantina ve kapatmaların zorlaması ile hızla dijital dönüşüm yaşayan küçük ve orta boy şirketler. Sobutay, “Siber saldırı kurbanı olan küçük işletmelerin % 60'ı altı ay içinde iflas ediyor. Geçen yıl iki KOBİ'den biri siber saldırıya uğradı, yeni küçük işletme siber ihlallerinde % 424 artış oldu” dedi.

KORSAN SİTELERDEN İZLEDİĞİNİZ DİZİLER KORSANI EVİNİZE SOKUYOR

Karantina döneminde dizi seyredenlerin sayısında büyük artış oldu. Ancak bedava dizi izlenen internet sitelerinin evlerdeki bilgisayarlara ciddi oranda virüs bulaştırabildiğini söyleyen Sobutay şu bilgileri verdi: “Kaçak dizi izlenen pek çok site var ancak bu siteler bilgisayarınıza hacker'ları davet ediyor. ‘Kim benim arabamı çalar ki' diye düşünüyor olabilirsiniz ama hırsız o arabayı çalıp bir hırsızlık yapabilir. Bu kişisel bilgisayarınız için de geçerli. Başka bir saldırı için sizin kişisel bilgisayarınızı kullanıyorlar. Kaçak lisans kullanımı çok yüksek seviyede. Bu nedenle Türkiye yoğun saldırı altında.”