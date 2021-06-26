Aşılama arttı, Edirne’de Bulgar turist hareketliliği başladı

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutulunca, alışveriş turizmi için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

AŞI YAPTIRANLARA KARANTİNA MUAFİYETİ

Corona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'ye girişlerinde corona virüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla birlikte aşı yapılmayan 18 yaşının altındaki Bulgaristan vatandaşları da aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabiliyor. Bulgaristan'da korona virüs aşılarının ikinci dozunu yaptıran ve aşı sertifikasına sahip olan vatandaşların sayısı arttıkça, Bulgaristan'a komşu olan Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığı görülüyor.

İHTİYAÇLARINI EDİRNE’DEN KARŞILIYORLAR

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının gözdesi haline gelen yerlerden biri olan Ulus Pazarı'na da gün geçtikçe ilgi artmaya devam ediyor.

Cuma günü kurulan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, hemen hemen her ihtiyaçlarını pazar esnafından ve kent merkezinde bulunan esnaftan karşılıyor.

Corona virüs tedbirleri kapsamında dün de vatandaşlara hizmet veren Ulus Pazarı'na Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kameralara yansıdı. Ulus pazarı personeli tarafından sıklıkla hoparlörden Bulgarca ve Türkçe pandemi kurallarıyla ilgili uyarı anonsları yapıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Rus turistler sahile indi