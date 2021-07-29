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AstraZeneca’nın ikinci çeyrekte aşılardan elde ettiği gelir 894 milyon dolar oldu

Aşı üreticisi AstraZeneca, ikinci çeyrek gelirini açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde aşılardan elde ettiği gelir 894 milyon oldu.

Güncellenme: 15:42, 29/07/2021
HaberlerEkonomi
AstraZeneca’nın ikinci çeyrekte aşılardan elde ettiği gelir 894 milyon dolar oldu

AstraZeneca’nın corona virüsü aşısı satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki aya göre üç kat artarak 894 milyon dolar oldu ancak şirket daha fazla veri toplamaya devam ettiği için ABD’de aşı onayı başvurusunu yeniden erteledi.

AstraZeneca aşısı daha ucuz ve kullanımı kolay olduğu için salgına karşı önemli bir silah olarak görülüyordu. AstraZeneca ve Hindistan merkezli üretim ortağı şimdiye kadar 170 ülkeye 1 milyar doz aşı teslim ettiklerini açıkladı.

BAZI ÜLKELER DURDURDU

Ancak veri, üretim sorunları ve nadir görülen yan etkiler nedeniyle tartışma konusu olan aşıyı bazı ülkeler kullanmayı durdurdu ya da aşının kullanımını sınırlandırdı. Özellikle ABD bu aşıya karşı eleştirel yaklaşıyordu.

Daha önce yılın ilk yarısında onay için ABD’ye başvuru yapmayı planlayan AstraZeneca bugün başvuruyu yılın ikinci yarısında yapmayı planladığını beklediğini açıkladı. (REUTERS)

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