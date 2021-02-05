ATO’dan ‘fahiş fiyat tanımı netleştirilsin’ talebi

Başkent'teki toptan ve perakende gıda ve ihtiyaç maddeleri sektörünün temsilcileri, ATO’da bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir süredir ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan “fahiş fiyat artışı” konusunun hem tüketicileri, hem toptan ve perakende gıda ticareti sektörlerini ve hem de Ticaret Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini belirterek, oda olarak sektörün bu sorununa çözüm aramak üzere ortak akıl toplantısı düzenlediklerini aktardı.

Corona virüsü salgının başından bu yana toptan ve perakende gıda ticareti sektörünün vatandaşa aralıksız hizmet vermeyi sürdürdüğünün altını çizen Baran, gıda ticareti yapan üyelerin fahiş fiyat artışı uygulamalarıyla ilgili mevzuatın yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle haksız ve yersiz şekilde sorgulanmalarla sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Baran, “Üyelerimiz, ilgili düzenlemede yer alan ‘aşırı ve adil olmayan artış' ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net bir şekilde tanımlanmasını istiyor” dedi.

Pandemiye bağlı olarak tüm dünyada gıdada arz talep dengesinin bozulduğunu, bunun da öngörülemeyen artışlara neden olduğunu, bu durumun ülkemizde de etkili olduğunu söyleyen Baran, mevsimsel etkiler başta olmak üzere birçok parametrenin fiyat artışlarına etki ettiğini belirtti.

Baran, Türkiye'nin 83 milyonunun tamamını ilgilendiren bu konuyla ilgili tüm tarafların yararına olacak şekilde kalıcı bir çözüm üretilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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“SÜRECE ÇOK FAYDASI OLACAKTIR”

Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ise, fahiş fiyat artışı denetimlerinde ticaret erbabının mağdur olmaması için çok büyük hassasiyetle çalıştıklarını aktardı.

Denetimlerde tespit ettikleri konuları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ilettiklerini bildiren Karaer, “Esnafı, taciri mağdur etme niyetimiz olmadığı için hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu süreci birlikte çok fazla zarar görmeden yürütmek istiyoruz. Ceza yazmak bizim çok istediğimiz bir şey değil. Bugün burada oluşacak önerilerinizin Bakanlığımızca değerlendirilmesinin bu sürece çok daha faydası olacaktır” dedi.

Toptan gıda sektörünü ATO'da temsil eden 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya da, tüm tarafların denetimlerin adil yapılmasını istediğine dikkat çekerek, “Haksız bir suçlama ile karşı karşıya gelmemek için tüm tarafların birlik olması ve beraber çalışması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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“DAHA OBJEKTİF KRİTERLER BELİRLENMESİ GEREKİYOR”

Lonca Kurumsal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel de sorunların değerlendirilmesinin ardından çözümlerin sektörle birlikte ortak akılla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yücel, fahiş fiyat artışlarına ilişkin kriterlerin net olmaması nedeniyle kurallara ve ticaret ahlakına uygun bir şekilde ticaret yapan sektör mensuplarının haksız ve yersiz ithamlara muhatap olduğunu, bu haksız ve yanlış algının ticarette güveni zedelediğini, bu olumsuz algının değiştirilmesine yönelik sektör kuruluşlarınca bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, “Piyasa ekonomisi anlayışına uygun olarak tüketicilerimizin piyasayı gözetebilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyat artışı uygulamalarının adil bir şekilde tespit edilebilmesi ve engellenmesi için daha objektif kriterler belirlenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi. (İHA)

