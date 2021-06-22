Avrupa Birliği’nden Google’a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Google’a yönelik tekel soruşturmalarına bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Komisyonu, web sitelerinde ve uygulamalarda reklam amacıyla kullanıcı verilerine ulaşan Google’ın üçüncü kişilerin erişimini kısıtlayarak bu verileri kendi kullanımı için saklayıp saklamadığının araştırılacağını söyledi.

‘REKABETİ ZORLAŞTIRDIĞINDAN ENDİŞELİYİZ’

Reuters’ın aktardığına göre, Avrupa Komisyonu’nda rekabetten sorumlu olan Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, “Google’ın sözde reklam teknolojisi yığınında rekabeti zorlaştırdığından endişeliyiz.” dedi. Vestager, “Adil rekabete uygun olduklarından emin olmak için Google’ın kullanıcı izleme politikalarına da bakacağız.” diye konuştu.

Soruşturmanın Ad Manager, YouTube, AdX gibi Google ürünlerini de kapsayacağı açıklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Google sözcüsü, “Binlerce Avrupalı ​​işletme, her gün yeni müşterilere ulaşmak ve web sitelerini finanse etmek için reklam ürünlerimizi kullanıyor. Bizim ürünlerimizi seçiyorlar çünkü rekabetçi ve etkililer.” dedi.

147 MİLYAR GELİR ELDE ETTİ

Google, geçtiğimiz yıl online reklamlardan 147 milyar dolar gelir elde etti. Google, bu gelirle dünyada en çok reklam geliri elde eden şirket oldu.

Google’ın gelirinin yüzde 16’sını diğer medya sitelerinin Google teknolojisini kullanarak reklam satın alması oluşturdu.

8 MİLYAR EURO’NUN ÜSTÜNDE CEZA ÖDEDİLER

Dünyanın en büyük arama motoru Google; online alışveriş, Android akıllı telefonlar ve online reklamcılıkta rakipleri engellediği gerekçesi ile son on yılda Avrupa Birliği’nden çok sayıda para cezası aldı. Google’ın aldığı cezaların miktarı 8 milyar doların üzerinde.

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