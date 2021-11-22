Avrupa borsaları telekomünikasyon şirketlerindeki yükselişle moral buldu

Telekomünikasyon hisselerinin Telecom Italia'nın hisselerindeki yükselişin desteğiyle 50.9 yükseldiği belirtildi. Telecom Italia'nın hisseleri yüzde 21.3 artışla haziran bu ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

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Avrupa hisse piyasaları telekomünikasyon hisselerindeki yükselişlerden destek bularak yükseldi.

Telecom Italia’nın hisseleri, ABD’li yatırım şirketi KKR tarafından 12 milyar dolarlık bir satın alma teklifi gelmesinin ardından yüzde 20 arttı.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, Avusturya’nın yeniden tecrit kısıtlamaları uygulamaya başlayacağını açıklamasının ardından cuma günkü seansta kaydettiği kayıpları telafi ederek yüzde 0.3 yükseldi.

Avusturya’nın açıklamasının ardından Almanya da tecrit kısıtlamaları uygulayabileceği yönünde uyardı.

YÜZDE 51 ARTTI

Telekomünikasyon hisselerinin Telecom Italia’nın hisselerindeki yükselişin desteğiyle 50.9 yükseldiği belirtildi. Telecom Italia’nın hisseleri yüzde 21.3 artışla haziran bu ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Norveçli Telenor şirketi, telekomünikasyon birimini Taylandlı Charoen Pokhand Group ile 8.61 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında birleştirmeyi kabul etmesinin ardından yüzde 1.9 yükseldi.

Avrupa’nın gösterge endeksi STOXX 600, Avrupa’da yeniden gündeme gelen tecrit kısıtlamalarının etkisi ve koronavirüs vakalarında görülen artışın yarattığı endişelerle cuma günü ilk kez haftalık bazda kayıp kaydetti.

ENDİŞELER EN ÇOK OTOMOTİVİ VURDU

Kısıtlamalar ve vaka sayısına dair endişeler en çok dönemsel sektörler olan otomotiv üreticiliği ve bankacılık sektörlerini etkiledi.

Renault SA, lityum geliştiricisi Vulcan Energy Resouces şirketi ile ikinci kez tedarik anlaşması imzalamasının ardından yüzde 0.4 yükseldi.

Öte yandan, rüzgar türbini üreticisi Vestas, enformasyon teknolojisi sistemlerine zarar veren bir siber saldırıya maruz kaldığını ve veri ihlali yaşadığını açıklamasının ardından yüzde 1.4 geriledi. (REUTERS)



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