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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı’ndan Ağbal yorumu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'de merkez bankası başkanlarının çok sık değiştirilmesinin mali istikrar konusunda endişe oluşturduğunu söyledi.

Güncellenme: 08:29, 08/04/2021
HaberlerEkonomi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı’ndan Ağbal yorumu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, merkez bankası başkanının görevden alınmasından sonra Türkiye'nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını ve Türkiye'deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı.

Renaud-Basso, “Merkez bankası başkanını çok sık değiştirmek (Türkiye’nin) güvenilirliği için iyi değil” dedi.

Ayrıca Renaud-Basso, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin corona virüsü aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti.

Türkiye geçen yıl EBRD’den 1.7 milyar euro kredi almıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bütçedeki (faiz) yükünü çok daha azaltacağız” demişti. (Reuters)

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