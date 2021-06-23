Avrupa Komisyonu’ndan, Almanya’nın 25,6 milyar euroluk yatırım planına onay

Avrupa Komisyonu, Almanya’nın pandeminin yarattığı ekonomik etkilerden kurtulmasını ve ekonomiyi önümüzdeki yıllarda daha yeşil ve daha dijital hale getirmeyi amaçlayan 25,6 milyar euroluk planını onayladı.

Reuters’ın haberine göre, plan 2026’ya kadar AB hibeleri aracılığıyla finanse edilecek. Planın temmuz ayında Avrupa Birliği maliye bakanları tarafından da onaylanmasının ardından Almanya, plan kapsamında öngörülen projeler için 2,3 milyar euro ön finansman alacak.

LEYEN: YATIRIMLAR KARBON SALINIMINI AZALTACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Açıklanan reformlar ve yatırımlar, Alman ekonomisinin geleceğe daha iyi hazırlanması için dijitalleşmesine ve karbondan arındırılmasına katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.

Komisyon, Almanya’nın ödeneğin yüzde 42’sini karbon emisyonunun azaltılmasına dönük projelerde kullanacağını açıkladı. Bu oran Avrupa Birliği tarafından istenen yüzde 37 oranının üzerinde.

Plana göre Almanya, toplam ödeneğin yüzde 52’sini ise sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinde dijitalleştirmeye harcayacak.

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