Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avrupa Komisyonu’ndan, Almanya’nın 25,6 milyar euroluk yatırım planına onay

Avrupa Komisyonu, Almanya'nın pandemi sonrası toparlanmasını ve ekonomiyi dijitalleştirmeyi amaçlayan 25,6 milyar dolarlık yatırım planını onayladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:06, 23/06/2021
HaberlerEkonomi
Avrupa Komisyonu’ndan, Almanya’nın 25,6 milyar euroluk yatırım planına onay

Avrupa Komisyonu, Almanya’nın pandeminin yarattığı ekonomik etkilerden kurtulmasını ve ekonomiyi önümüzdeki yıllarda daha yeşil ve daha dijital hale getirmeyi amaçlayan 25,6 milyar euroluk planını onayladı.

Reuters’ın haberine göre, plan 2026’ya kadar AB hibeleri aracılığıyla finanse edilecek. Planın temmuz ayında Avrupa Birliği maliye bakanları tarafından da onaylanmasının ardından Almanya, plan kapsamında öngörülen projeler için 2,3 milyar euro ön finansman alacak.

LEYEN: YATIRIMLAR KARBON SALINIMINI AZALTACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Açıklanan reformlar ve yatırımlar, Alman ekonomisinin geleceğe daha iyi hazırlanması için dijitalleşmesine ve karbondan arındırılmasına katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.

Komisyon, Almanya’nın ödeneğin yüzde 42’sini karbon emisyonunun azaltılmasına dönük projelerde kullanacağını açıkladı. Bu oran Avrupa Birliği tarafından istenen yüzde 37 oranının üzerinde.

Plana göre Almanya, toplam ödeneğin yüzde 52’sini ise sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinde dijitalleştirmeye harcayacak.

İlginizi ÇekebilirAvrupa Birliği'nden Google'a rekabet soruşturmasıAvrupa Birliği'nden Google'a rekabet soruşturmasıİlginizi ÇekebilirAlmanya kapıları şartlı açtı: BioNTech olana vize var, Çin aşısı olana yokAlmanya kapıları şartlı açtı: BioNTech olana vize var, Çin aşısı olana yok
aile Almanya Avrupa Avrupa Birliği BioNTech Çin Ekonomi Euro Google Reuters Sağlık Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:49,