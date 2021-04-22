Avrupa Merkez Bankası faizi değitirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, son derece gevşek uyguladığı para politikasında değişiklik yapmayarak pandeminin tahribat yarattığı ekonomiye rekor seviyede destek sağlamaya devam ediyor.

ECB’nin bir sonraki kritik para politikası kararı 10 Haziran’da olacak. ECB politika yapıcıların Haziran ayında tahvil alımını yavaşlatıp yavaşlatmamaya karar vermeleri gerekiyor.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5’te sabit tuttu.

Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tutan ECB PEPP’in en az Mart 2022’ye kadar sürmesini bekliyor.

Dikkatler ECB Başkanı Christine Lagarde’nin düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. (Reuters)