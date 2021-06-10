Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ana refinansman oranını yüzde 0,00, marjinal borç verme imkanı faizini yüzde 0,25, mevduat faizini de yüzde -0,50'de sabit tuttu.

Piyasa beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

ECB, faiz oranlarının enflasyon görünümü güçlü şekilde hedefe yaklaşana kadar mevcut seviyede veya daha düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti.

PANDEMİ ACİL ALIM PROGRAMINA DEVAM

Karar metninde pandemi acil alım programının (PEPP) en azından Mart 2022 sonuna kadar devam edeceği vurgulandı. Bunun yanında programın kayda değer şekilde daha hızlı devam edeceği ifade edildi. Banka, pandemi acil alım programının ilk çeyrekte olduğundan daha hızlı uygulanacağını belirtti.

Metinde pandemi acil alım programının tamamını kullanılmasına ihtiyaç olmayacağı da vurgulandı. Olumlu finansman şartlarının sürdürülmesi için gerektiğinde PEPP’in büyüklüğünün yeniden ayarlanabileceği de ifade edildi.

Programın büyüklüğü daha önce açıklandığı gibi 1,85 trilyon euro seviyesinde tutuldu. Varlık alım programında (APP) aylık 20 milyar euro olan alım hızı da değişmedi. Metinde varlık alım programının olası faiz artışından kısa süre öncesine kadar devam edeceği ifade edildi. Karar metnine göre, varlık alımları piyasa şartlarına göre esnek şekilde devam ettirilecek.

İlginizi Çekebilir İnşaat maliyeti yüzde 35,5 arttı

İlginizi Çekebilir İthalat fiyatlarında son 13 yılın en sert artışı