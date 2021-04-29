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Avrupa Merkez Bankası’ndan bankalara iklim krizi uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, euro bölgesindeki bankalara risk yönetimi süreçlerine iklimle ilgili hedefleri dahil etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Güncellenme: 13:28, 29/04/2021
HaberlerEkonomi
Avrupa Merkez Bankası’ndan bankalara iklim krizi uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, euro bölgesindeki bankaların halen risk yönetimi süreçlerine iklimle ilgili hedefleri dahil etmediğini ve bu konuda önemli iyileştirmeler yapmalarının gerektiğini söyledi.

Elderson, “Euro bölgesindeki bankalar iklim ile ilişkili ve çevresel riskleri yönetme kapasitelerinde önemli iyileştirmeler yapmalı ve bu risklerin aralarında kredi, piyasa, operasyonel ve likidite risklerinin de bulunduğu diğer risklere yol açabileceğini kabullenmeye başlamalı” dedi.

Elderson ECB’nin risklerin yönetimi konusundaki beklentilerini formüle dönüştürmeden önce bu konuda düzenleyici kurumların alacağı kararları beklemek zorunda olmadığını ve bankanın diğer bankaların düzenli denetimlerinde bu konuyu da ele alacağını sözlerine ekledi. (REUTERS)

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