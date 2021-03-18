Avrupa’nın yaz turizm sezonu tehlikede

Yatırım bankası Morgan Stanley, yaz turizminde yaşanacak bir durgunluğun İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi turizmden büyük gelir elde eden ekonomilere darbe vurabileceğini belirtti.

Morgan Stanley, “Avrupa’daki artan vakalar ve aşı dağıtımındaki yavaşlık ekonomilerin yeniden açılmasını geciktirip, pandemiden sonraki ikinci yazı da riske atabilir. Bu durum da kuzey ve güneyin bölünmesini arttırıp, yeni bir parasal genişlemeyi tetikleyebilir” dedi.

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MORGAN STANLEY: KUŞKULUYUZ

Banka, kısıtlamaların ve mevsimsel hava dinamiklerinin ilkbahardan itibaren virüsün bulaşma hızını azaltmasıyla Avrupa’nın geçen yaz mevsiminin bir kısmından faydalanabildiğini belirtti.

Morgan Stanley, “Ancak daha bulaşıcı ve daha tehlikeli yeni virüs türünün ortaya çıkması ve Fransa ve İtalya gibi euro bölgesi ülkelerindeki vaka artışlarının hızlanması nedeniyle Avrupa’nın bu yıl da yaz mevsiminin bir kısmından faydalanması konusunda biraz kuşkuluyuz” dedi.

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İSPANYA DAYANIKSIZ GÖRÜNÜYOR

Banka, turizm kaleminin Avrupa Birliği’nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 6’dan fazlasını ve toplam istihdamının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturduğunu belirterek, yeni bir kayıp yaz turizm sezonunun en çok Avrupa’nın güneyindeki ülkeleri etkileyeceğini ifade etti.

Morgan Stanley, “2020’nin hali hazırda en kötü performans gösteren ülkelerinden biri olan İspanya, analizlerimize göre bilhassa dayanıksız görünüyor” diye belirtti. (Reuters)

