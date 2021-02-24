Ayçiçek yağı yarım litrelik ambalaja girdi

Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki artış vatandaşın alım gücünü düşürdü. Üretici firmalar 5 litrelik ayçiçek yağını almaya gücü yetmeyen vatandaşlar için sıvı yağı yarım litrelik ambalajlarda satmaya başladı.

0,5 LİTREYE DÜŞTÜ

Geçen yıl 5 litrelik ayçiçek yağı 20 TL’den satılırken 2021’yılında 85 TL’ye kadar yükselmesi vatandaşın alım gücünü düşürdü. Fiyatların artması nedeniyle üretici firmalar yağı 4 litrelik ambalajlara koydu.

Vatandaş yine alamayınca ayçiçek yağı 1 litrelik ambalajlarda satılmaya başlandı. Litresi 20 TL’den de alıcı bulamayan ayçiçek yağı bu kez de 0,5 yani yarım litreye düşürülerek 10 TL’den piyasaya sürüldü.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili ve İsmail Tatlıoğlu, yarım litre olarak satılan ayçiçeği fotoğrafını sosyal medyadan “Sıvı yağı 0,5 litrelik kolonya şişesinde sattıran sistemin adıdır ‘Partili Cumhurbaşkanlığı!'” notuyla paylaştı.

İlginizi Çekebilir 3 grafikte ayçiçek yağındaki fiyat artışı ve artışın nedenleri