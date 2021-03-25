Aydın: Riskler arttı ama yöneteceğiz

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankaların yurt dışından kaynak sağlama ile ilgili bir sıkıntısı olmadığını belirterek; sektörde risklerin arttığını ancak bunları yöneteceklerini söyledi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Aydın, “Aktif pasif para cinsi açısından uyumsuzluğumuz var, TL tasarrufa ihtiyacımız var… Kendi ulusal para cinsimizden tasarrufları artıracak bir yolu mutlaka bulmamız lazım” dedi.

Aydın, bankacılık sektörünün 2010’da 100 milyar dolar olan öz kaynaklarının dolar cinsinden karşılığının bugün ise 80 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu ortamda sadece bizim güçlü olmamız yetmiyor. Firmaların da dayanıklı olması gerekiyor. Özkaynakla iş yapmayı teşvik etmemiz lazım” diye konuştu. (Reuters)