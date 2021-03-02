Azerbaycan’dan gümrük vergisiz gıda ithalatı

Azerbaycan’dan bazı gıda ürünlerinin ithalatı için açılan tarife kontenjanının detayları belirlendi. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalata gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması uyarınca Azerbaycan’dan ithal edilecek bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı şöyle:

Bazı peynir çeşitleri için 100,000 ton, bazı meyve çeşitleri için toplam 39,000 ton, siyah çay için 300 ton, ayçiçeği tohumu yağı için 5,000 ton, bazı hayvansal ve bitkisel yağlar için 2,500 ton, şeker ve şeker mamulleri için 5,000 ton, kakao ve kakao müstahzarları için 1,250 ton, konserve sebze ve meyve için 750 ton, çeşitli meyve püreleri için 3,000 ton, elma suyu için 2,000 ton ve şarap için 9,000 hl.

ÖNCELİĞİ BULUNAN KURUMLAR

Tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ve başvuru esasları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı’nca tebliği ile düzenlendi.

Kota dağıtımında; Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tahsisat önceliği bulunuyor.