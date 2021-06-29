Bakan Bilgin: 2 milyon 248 bin kişinin 101 milyar SGK borcu yapılandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldığını ifade etti.

SON GÜN 1 KASIM

SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunun altını çizerek, vatandaşların yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

Bilgin, Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden yapabileceklerini kaydederek, “Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak” dedi.

TOPLAM 101 MİLYAR BORÇ YAPILANDIRILDI

Bu yapılandırmadan önce hala uygulaması devam eden 7256 sayılı Kanun kapsamında 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirten Bakan Bilgin, “Toplamda 101 milyar 7 milyon TL borç yapılandırıldı. 01 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanundan faydalanabilecekler” bilgisini verdi.

Ayrıca yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.

GSS PRİM BORCUNA YAPILANDIRMA

GSS prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

BAĞ-KUR’DA DÜZENLEME

Bağ-Kur sigortalılarının 30.04.2021 tarihinden önce prim borcu bulunan hizmetlerine ilişkin süreleri, borçların ödenmemesi halinde durduruluyor. Talep eden Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki düzenlemelerle durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar üzerinden 1.11.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLİR

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar internet, posta veya bizzat başvuru yöntemlerinden birini seçebilecekler. İnternetten yapılacak başvurular e-Sigorta vasıtasıyla, elden yapılacak başvurular ise SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilecek. (İHA)

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