Bakan Bilgin açıkladı: İlave tediyeler bugün ödenecek

Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyelerin ilki için ödemeler bugün itibariyle gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre ilave tediyenin ilk taksiti 29 Ocak'ta ödenmişti. İkinci taksit ise bugün hesaplara yatırılacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN YATIRILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; Kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını kaydeden Bakan Bilgin, “El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle emekçi kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Biz birlikte güçlüyüz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödeme anlamına geliyor. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri takstiler şeklinde tediye ödemesi yapılıyor.