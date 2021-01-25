Bakan Dönmez: Altında hedefimiz 100 ton ve üzeri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında 2020’nin bakanlık açısından son derece kritik hamlelerin yapıldığı, başarıldığı bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

En önemli konunun Karadeniz’de yapılan doğal gaz keşfi olduğunu söyleyen Dönmez, “Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız 320 milyar metreküplük ilk aşamadaki keşfi açıklamıştı. Sonrasında ilave keşifle birlikte bu rakam 405 milyar metreküpe çıktı. Birinci sondaj bitti. Türkali-1 kuyusuna gittik. İkinci sondaj da bitti. İşin takvimlendirmesi de belli. Fatih, dün sondaj yapacağı yeni lokasyon olan Türkali-2’ye vardı ve çalışmalarına başladı.

Derin denizde çalışıyoruz. Oradaki denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre. Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde gazın karaya getirilmesiyle alakalı yapacağımız çalışmalar var. Bunların da bir taraftan mühendislik çalışmaları devam ediyor. İlk günde de açıkladığımız gibi hedefimiz 2023 yılında Sakarya gaz sahasında bulduğumuz bu gazı inşallah Filyos’tan iletim sistemine bağlamak” dedi.

‘YAVUZ’UN YENİ SONDAJINI NEREDE YAPACAĞINA KARAR VERECEĞİZ’

Bakan Dönmez, 2 yılda Akdeniz’in muhtelif bölgelerinde 8 sondaj yaptıklarını belirterek, “Bazı emareler olmakla birlikte somut bir keşif olmadığı için de herhangi bir açıklama yapmadık. Bir taraftan sismik araştırmalarımız da devam ediyor. Gerek Oruç Reis’in yapmış olduğu çalışmalar, gerekse Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisinin yapmış olduğu çalışmalar.

Bu süreçler biraz uzun zaman alan, zaman tüketen süreçler. Çünkü binlerce, milyonlarca datayı işlemeniz gerekiyor tek tek. Sonrasında da o bilgiler değerlendiriliyor ve muhtemel potansiyel noktalar belirleniyor. Oralarda da sondaj yapıyoruz. Hâlihazırda Oruç Reis Gemimiz Antalya açıklarının güneyinde üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor.

Yavuz Sondaj Gemimiz de Taşucu’nda hazırlıklarını yapıyor. Bu sismik araştırma çalışmalarının sonunda Yavuz’un yeni sondajını nerede yapacağına karar vereceğiz. Çalışmalarımız programladığımız, planladığımız gibi devam edecek” diye konuştu.

‘2023’DE TÜRKİYE NÜKLEER TEKNOLOJİYE GEÇMİŞ OLACAK’

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Bakan Dönmez, birinci ünitede ilerleme kaydettiklerini söyledi. Dönmez, “Reaktör kabı, kor tutucu geldi. Dört adet buhar tribünü sahaya indi. İkinci üniteye ilişkinde temel atma çalışmaları bitti. Hazırlık seviyesi bitti. Orası da aşağı yukarı bir 5-6 ay geriden geliyor. Zaten bizim planlamamızda da 2023 yılında ilk üniteyi devreye almak.

Takip eden yıllarda da birer yıl arayla diğer üniteleri de devreye almak. Toplamda dört ünite olacak. Üçüncü ünitenin inşaat lisansını da aldılar. Dördüncü ünitenin inşaat lisansına da başvuru yaptılar. Birer yıl faz farkıyla devam ediyor bu çalışmalar. İnşallah büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında Türkiye 60 yıllık hayalini kurduğu nükleer teknolojiye geçmiş olacak” ifadesini kullandı.

‘HEDEFİMİZ 5 YILDA ÜRETİMİ 100 TONA ÇIKARMAK’

Bakan Dönmez, geçen yıl 42 ton altın üretimiyle Türkiye tarihinin rekorunu kırdıklarını anımsatarak, “2000’li yıllara gittiğimizde bu rakam neredeyse yok denecek kadar azdı. Ama son 15-20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’de altın üretimi sıfırdan buraya geldi. 2019’da rakam 38 tondu. 2018’e gittiğimizde bu rakam 30 tonun da altındaydı 25-26 tonlar civarında seyrediyordu.

Özetle son yıllarda istikrarlı bir üretim artışı söz konusu. Bugün şunu söyleyebiliriz; 2021’deki üretimimiz 2020’den daha fazla olacak. Bu demektir ki en az 42 ton olacak. İnşallah 45-50 tonlara doğru gideriz. Asıl hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimi 100 tona ve üzerine çıkarmak. Dünyada 100 ton ve üzerinde üretim yapan 8-10 ülke var. O sınıfa girecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)