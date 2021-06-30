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Bakan Elvan’dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2’nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz" dedi.

Güncellenme: 17:48, 30/06/2021
HaberlerEkonomi
Bakan Elvan’dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Büyümeyle ilgili Elvan, “İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2'nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON”

Enflasyonla ilgili de Elvan, “Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:17:16,