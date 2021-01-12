Bakan Ersoy: Etkinlikler mart ayında başlar

Resim ve Heykel Müzesinde medya temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biz yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım, projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır piramitleri neyse Urfa bölgesi bizim için oldukça değerli. 2021'de en etkili arkeolojik kazılar orada gerçekleşmiş olacak, zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye'nin rakiplerine göre turizmde büyük bir başarı kaydettiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart ayı itibarıyla etkinliklerin başlayacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü dünya turizmine 1 trilyon dolar kaybettirdi

“RAKİP ÜLKELERE GÖRE DAHA İYİ PERFORMANS İLE SEZONU KAPATTIK”

Vaka sayılarındaki düşüşe göre doluluk oranlarının belirleneceğini bildiren Ersoy, Türkiye'nin turizm sektöründe rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla sezonu kapattığını kaydetti.

Türkiye'nin turizm konusunda en etkili ve yoğun reklam yapan ülke olduğunu açıklayan Ersoy, 2019 yılında hayata geçirilen Turizm Geliştirme Ajansı'nın dünyada bu işi en iyi yapan ajans olduğuna dikkat çekti.

Alınan tedbirler sayesinde önce açıkların kapatıldığını, ardından ortaya iyi bir iş çıkarıldığını kaydeden Ersoy, ‘Güvenli Turizm Belgesi'nin birçok ülkede örnek oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde turizm faaliyetlerinin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 81 ilin tanıtım destinasyonu ve içerikleri oluşturularak tek sesliliğe geçileceğini açıkladı.

Turizmin 81 ile yayılması için çalışmalarda sona yaklaşıldığına dikkat çeken Ersoy, alanında uzman bir ekibin görevi başında olduğunu kaydetti.

“NİSAN AYI İTİBARIYLA SEZONUN AÇILACAĞINA İNANIYORUZ”

Ülkenin turizm potansiyelinin tanıtımında ülkelerin tercihlerine göre bir tanıtım programı hazırlandığını aktaran Ersoy, bu kapsamda geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından youtuber, editör, sosyal medya fenomenlerinin Türkiye'de ağırlandığını, bu sayının 3 binli rakamlara çıkarılarak Türkiye’nin organik tanıtımının reklam tanıtımının önüne çıkaracağını ifade etti.

Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Bakan Ersoy, “Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021 de yakalama şansımız yok 23, 3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Bu yıl Tatara yılıydı 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara'yı ön plana çıkaracağız” dedi.

“YENİ GÖBEKLİTEPE’LERE HAZIR OLUN”

Ersoy, “UNESCO dünya miras listesi bir genel tanım. somut olmayan kültürel miras 18 taneyi bulmuştu, bu sene Aralık ayında 2 tane daha UNESCO tarafından tescil edildi. Bir tanesi mangala bir tanesi de minyatür sanatı. Sayısı 20ye çıktı. Ayrıca 2018 yılında listeye alınan Göbeklitepe'yle birlikte UNESCO dünya listesi varlık sayımızı 18'e çıkardık. Biz yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır Piramitleri neyse Urfa bölgesi bizim için oldukça değerli. 2021'de en etkili arkeolojik kazılar orada gerçekleşmiş olacak, zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum. Yine Malatya'daki Aslantepe miras kurulu toplantısına hazır hale getirildi. Muhtemelen 19’uncu miras listemiz olarak hayata geçer diye düşünüyorum” dedi.

Ersoy toplantının ardından medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin uluslararası trafik kurallarına uyacağını bildiren Ersoy, “Dünya bir karar alırsa en hızlı karar alan biz olacağız. Dünya ne karar alırsa; bizim hızımız teknolojimiz buna yeter korona virüs tedbirlerinin bilim kurulunun kararları çerçevesinde alındığını kaydetti.

Korona virüs tedbirlerinin Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlendiğini belirten Bakan Ersoy, 30 bin 744 sanatçıya Ocak ayı itibari ile sanatçı ödemelerinin başlayacağını da açıkladı. Toplantının ardın Bakan Ersoy medya temsilcileriyle birlikte müzeyi gezdi. (İHA)