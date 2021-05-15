Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarından bilgi aldığını ifade etti.

“GEREKEN ADIMLARI HIZLICA ATACAĞIZ”

TIR şoförlerinin sorunlarını dinlediklerini kaydeden Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

* Sınır kapımızda bayram döneminden kaynaklı geçici TIR kuyruklarını önlemek için gereken adımları hızlıca atacağız. İhracat TIR’larımızın transit geçtiği ülkelerde ve varış yerlerinde yaşadıkları bazı sorunlar; firmalarımız ve şoförlerimiz tarafından bizlere iletilmektedir.

* Bu sorunları, ihracat yaptığımız ülkelerdeki muhataplarımızla mütekabiliyet ilkesine saygı çerçevesinde çözeceğiz.

* Bu çerçevede; Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan’daki mevkidaşlarımla önümüzdeki süreçte temaslar yürüteceğim.

* İhracatçımızın, nakliyecimizin ve vatandaşlarımızın sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız. DHA